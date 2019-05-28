Медведев проведет заседание кабмина и откроет в Сколково новый исследовательский центр

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Правительство России обсудит на заседании в среду создание национальной системы управления данными (НСУД). Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

В этот же день премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит Сколково, где примет участие в церемонии открытия исследовательского центра компании "Сибур" по переработке полимеров.

В кабмине напомнили, что НСУД планируется создать в рамках федерального проекта "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". НСУД будет обеспечивать управление, интеграцию, совместимость и мониторинг качества данных, содержащихся в уже существующих государственных информационных ресурсах, на основе единой информационной платформы.

Другие вопросы повестки

Также правительство на заседании в среду обсудит ряд законопроектов, в том числе - существенные поправки в действующее законодательство о налогах и сборах. В частности, предлагается установить нулевую ставку по налогу на прибыль организаций в отношении доходов региональных или муниципальных музеев, театров и библиотек, и нулевую ставку по налогу на прибыль для образовательных и медицинских организаций.

В повестку дня включен и проект закона, направленного на совершенствование земельных отношений, возникающих при предпринимательской и другой деятельности в области аквакультуры. Так, предлагается наделить рыбоводные хозяйства правом получать в аренду без проведения торгов земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, для аквакультуры (рыбоводства). Другой законопроект предусматривает "отмену малоэффективных плановых проверок в целях государственного надзора за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства", отмечается в сообщении.

Еще один проект закона, который обсудит кабинет министров, подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда. Он предполагает освобождение индивидуальных предпринимателей от административной ответственности за нарушение порядка и сроков представления сведений в Пенсионный фонд.

Кроме того, на заседании планируется обсудить законопроект, касающийся взаимодействия органов власти со СМИ и операторами связи при оповещении населения о чрезвычайных ситуациях. В России в настоящее время действует единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, одна из основных задач которой - организация оповещения населения.

"В то же время порядок взаимодействия всех субъектов, участвующих в обеспечении оповещения или передаче экстренной информации - федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, операторов связи и редакций средств массовой информации - нормативно не закреплен", - констатируется в сообщении пресс-службы кабмина. Законопроектом предлагается наделить правительство РФ полномочием определять порядок взаимодействия органов власти с операторами связи и с редакциями СМИ, а также закрепить обязанность СМИ и операторов связи обеспечивать передачу сигналов оповещения по обращению соответствующих органов власти. При этом сохраняется ранее установленный законодательно принцип безвозмездности передачи сигналов оповещения.

Открытие исследовательского центра в Сколково

Как сообщила пресс-служба правительства, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду также примет участие в церемонии открытия исследовательского центра по переработке полимеров "Сибур ПолиЛаб" в инновационном центре "Сколково". Глава правительства "осмотрит машинный зал, оборудование для переработки полимеров и линию по изготовлению полимерной пленки", говорится в сообщении. В церемонии примут также участие вице-премьер Максим Акимов, глава Минпромторга Денис Мантуров и председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

Как говорится в материалах пресс-службы, это первый в России подобный центр, целью которого является расширение эффективного использования полимеров как при производстве уже существующих на рынке продуктов, так и при создании уникальных инновационных решений для технологического развития медицины, легкой промышленности, автомобилестроения и строительства. "На пилотных линиях центра образцы разработанных марок полипропилена и полиэтилена будут перерабатываться в трубы, медицинские изделия, пленки, пищевую упаковку и другие продукты, что позволит глубже изучить свойства полимерного материала и его влияние на качество финального продукта для дальнейшего усовершенствования материалов и повышения эффективности производства", - указано в материалах правительства РФ.

Как ранее заявил Дворкович, новые полимерные изделия будут испытываться в этом центре при участии клиентов компании "Сибур" для отбора наиболее подходящих для заказчиков образцов. В 2019 году в Сколково откроется также несколько центров других крупных компаний, добавил председатель фонда.