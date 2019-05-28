Медведев 29-30 мая посетит Узбекистан и 31 мая - Туркменистан

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по завершении рабочих мероприятий в Москве 29-31 мая отправляется с визитом в Центральную Азию. Как сообщила пресс-служба правительства, первые два дня центральноазиатского турне, 29-30 мая, российский премьер проведет в Узбекистане, где примет участие в первом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств двух стран. Затем, 31 мая, его график предполагает ряд мероприятий в столице Туркменистана.

"Дмитрий Медведев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов проведут первое заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана", - говорится в сообщении пресс-службы.

Об этой встрече премьеры договорились еще в марте в ходе телефонного разговора. Сама же совместная комиссия на уровне глав правительств двух стран была создана в октябре 2018 года по итогам переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. Ее цель - координация усилий по укреплению торгово-экономического сотрудничества.

Помимо этого, ожидается, что 29 мая в Ташкенте российского премьер-министра примет президент Узбекистана. "Также запланирована встреча главы российского правительства с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым",- отметили в пресс-службе. В ходе переговоров планируется обсудить "широкий круг актуальных вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах". Будет обсуждаться "реализация крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте, в высоких технологиях и сельском хозяйстве. В рамках визита к подписанию готовятся совместные документы о сотрудничестве в различных областях.

Российско-узбекистанские торгово-экономические отношения

Взаимная торговля России и Узбекистана за последние два года выросла на 20% - это один из самых высоких показателей среди стран СНГ. Тем не менее, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, выступая 24 апреля на XX заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между странами, высказал мнение, что 14,5 млрд долларов, это лишь "стартовая позиция".

При этом, по оценке министра экономики Узбекистана Ботира Ходжаева, растут именно поставки готовой, переработанной сельскохозяйственной продукции. Ходжаев также отметил рост совместных предприятий между РФ и Узбекистаном - за I квартал 2019 года их количество выросло на 400 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Накануне визита Медведева в Узбекистан на заседании наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" одной из обсуждаемых тем стала поставка российского энергетического оборудования и материалов в эту страну. Как рассказал глава госкорпорации Игорь Шувалов, по итогам заседания было решено для модернизации узбекских энергоблоков установить специальный лимит в отношении Национального банка Узбекистана. "Это очень хорошая сделка, поскольку обеспечивает заказами наших машиностроителей и это экспортный контракт, - сказал Шувалов. - Мы рассчитываем, что сделка пройдет в размере около 100 млн евро".

Совет глав правительств СНГ

По окончании мероприятий визита в Узбекистан российский премьер отправится в Ашхабад, где 31 мая примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. "Председатель правительства Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое состоится 31 мая в г. Ашхабад (Туркменистан)", - подтвердила пресс-служба российского кабмина.

Ожидается, что участники встречи "обсудят актуальные вопросы сотрудничества стран СНГ". при этом "особое внимание будет уделено тематике инноваций, защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, таможенного контроля". Планируется подписание ряда межправительственных документов, регулирующих взаимодействие в этих сферах, отметили в пресс-службе.

В ходе переговоров "предполагается принятие решений о разработке проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества на период до 2030 года, о внесении изменений в правила определения страны происхождения товаров, таможенного оформления, транзита и мониторинга товаров, перемещаемых через территории государств-участников СНГ".