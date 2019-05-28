Пятая международная конференция, посвященная сотрудничеству России и КНР, пройдет в Москве

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Пятая международная конференция "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху" открывается в среду в российской столице. Форум, который за время своего существования стал неотъемлемой частью отношений Москвы и Пекина, проводится Российским советом по международным делам (РСМД) в сотрудничестве с Китайской академией общественных наук (КАОН) при поддержке Аппарата правительства России и МИД РФ.

По традиции в его работе принимают участие видные государственные и общественные деятели, представители международных организаций, экспертного сообщества и деловых кругов двух стран. Итоги конференций неизменно получают высокую оценку министерств и ведомств РФ и КНР.

Программа нынешнего форума включает в себя три пленарных сессии, посвященных двусторонним отношениям, которые в этом году отмечают 70-летие, взаимодействию Москвы и Пекина на международной арене и новым целям экономического сотрудничества.

Как подчеркнули в РСМД в преддверии мероприятия, сегодня партнерство РФ и КНР находится на наивысшем уровне, о чем неоднократно заявляли высокопоставленные представители двух стран. Более того, страны придерживаются единой позиции по большинству актуальных вопросов международной повестки дня, будь то урегулирование конфликтов в различных регионах мира, обеспечение глобальной безопасности, борьба с новыми вызовами или одностороннее санкционное давление.

Вместе с тем организаторы конференции обратили внимание на необходимость дальнейшего укрепления экономического и гуманитарного сотрудничества, отметив важность расширения взаимодействия именно в прорывных областях. "В современных условиях приоритетными становятся совместные проекты в сфере новейших информационных технологий и искусственного интеллекта", - пояснили в РСМД.

Кроме того, участники форума планируют выработать практические рекомендации по совершенствованию механизмов российско-китайского сотрудничества в свете предстоящего государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.