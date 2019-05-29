Матвиенко: в отношениях России и Белорусии превалирует позитивная динамика

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Позитивная динамика превалирует в отношениях России и Белоруссии, об этом свидетельствует в том числе рост взаимного товароооборота. Об этом заявила в интервью ТАСС председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Несомненно, во взаимоотношениях России и Белоруссии еще есть вопросы, по которым не выработана согласованная позиция. Но позитивная динамика превалирует", - заявила она.

Развитие экономики и правовая база

В качестве примера спикер Совфеда привела развитие экономических связей. "В минувшем году взаимный товарооборот России и Белоруссии вырос на 9,4% и достиг $35,5 млрд", - напомнила она, уточнив, что в товарообороте РФ Белоруссия занимает четвертое место после Китая, Германии и Нидерландов.

"Для Белоруссии наша страна - главный торговый партнер: на Россию приходится почти 50% белорусского товарооборота", - добавила Матвиенко.

Кроме того, она отметила развитие кооперации в промышленности, реализацию программ научного и технологического сотрудничества, совместного выпуска продукции.

Под эти отношения, продолжила председатель верхней палаты парламента РФ, "подведена солидная правовая база". Двустороннее сотрудничество России и Белоруссии, взаимодействие в рамках Союзного государства регулируют около 200 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. "Это убедительное свидетельство того, что мы научились переводить политические решения в правовые акты, совместно формировать механизмы управления, отвечающие интересам обеих стран", - заявила она, отметив в этом контексте роль Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Будущее Союзного государства

Матвиенко напомнила, что в этом году исполняется 20 лет Союзному государству. "За все это время ни со стороны России, ни со стороны Белоруссии не прозвучало, тем более, не было предпринято ничего, что можно было бы истолковать как отход от нашего общего курса", - указала она, подчеркнув, что это значит, что "формат Союзного государства России и Белоруссии оправдывает связанные с ним ожидания". "Речь может и должна идти о дальнейшем совершенствовании Союзного государства, максимально полной реализации потенциала Договора о его создании", - подчеркнула председатель СФ.

По ее мнению, такую перспективу открывает "совместная работа, направленная на углубление интеграции России и Белоруссии во всех областях - экономике, социальной сфере, культуре, обороне". В этой связи Матвиенко напомнила о создании рабочих групп, задачи которых - всесторонний анализ потенциала Договора о Союзном государстве, 20-летнего опыта его практической реализации, "подготовка предложений, призванных дать новый импульс развитию России и Белоруссии".

Сила духовной гравитации

Спикер Совфеда убеждена, что Россия и Белоруссия "не могут не быть вместе". "Ведь не все в отношениях стран, народов объясняется политической целесообразностью, экономической и финансовой выгодой. Россию и Белоруссию прочно связывают, прежде всего, узы, в основе которых то, что я бы назвала взаимной культурной, духовной гравитацией", - констатировала Матвиенко, пояснив, что имеет в виду "человеческое притяжение, уважение, доверие, рожденное, выкованное, а в иные периоды и выстраданное общей историей".

"Сила этой гравитации огромна, она способна разбить все попытки оторвать Белоруссию от России, посеять в ней русофобию", - уверена Матвиенко.