Матвиенко: СФ не будет менять законы после дела Арашукова, важно качественно исполнять их

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Рабочая группа Совета Федерации, которой было поручено проработать предложения об ужесточении процедуры проверки кандидатов в члены СФ после ситуации с бывшим сенатором Рауфом Арашуковым, пришла к выводу, что действующего законодательства достаточно для "отсеивания" людей с сомнительной репутацией. По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, необходимо налаживать взаимодействие между органами в регионах, чтобы этот фильтр работал более эффективно.

"Она [рабочая группа] провела необходимую работу и пришла к выводу: действующего законодательства достаточно для того, чтобы исключить попадание в Совет Федерации людей с сомнительной репутацией. Есть же законодательно утвержденный порядок, согласно которому кандидат в депутаты или в сенаторы проходит проверку - нет ли судимости, других несоответствий предъявляемым требованиям", - сказала Матвиенко в интервью ТАСС.

"Весь вопрос только в правоприменительной практике, в том, насколько серьезно относятся ответственные лица на местах к проведению этих проверок. Поэтому, изучив ситуацию, мы сделали выводы. Необходимо налаживать взаимодействие между органами на местах, между представителями федеральных структур, чтобы все-таки законы исполнялись качественно, не было поверхностных оценок", - добавила она.

По мнению спикера Совфеда, это необходимо, чтобы фильтр по недопущению людей с сомнительной репутацией в верхнюю палату парламента работал более эффективно.

22 мая Совет Федерации на пленарном заседании досрочно прекратил полномочия заключенного ранее под стражу сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова в связи с тем, что он не подал в срок декларацию о доходах. Это первый в истории случай лишения полномочий парламентария за непредоставление сведений о доходах и имуществе.

Арашуков 30 января был задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 по факту участия в преступном сообществе, по ч. 4 ст. 309 за давление на свидетеля и по ч. 2 ст. 105 УК РФ по факту организации убийств в 2010 году в Черкесске заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. 31 января сенатор был арестован.