Матвиенко уверена в успешной работе Мезенцева на посту посла РФ в Белоруссии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что сенатор Дмитрий Мезенцев, назначенный послом России в Белоруссии, будет успешно работать в новой должности.

"Говорят, что смысл кадровой политики в том, чтобы поставить нужного человека на нужное место. Решение президента [РФ Владимира Путина] о назначении Дмитрия Федоровича [Мезенцева] чрезвычайным и полномочным послом России в республику Беларусь - именно такое", - заявила она в интервью ТАСС. "Уверена, работа Дмитрия Мезенцева на посту посла будет успешной", - подчеркнула Матвиенко.

Она пояснила, что для работы на данном направлении "нужен не просто кадровый дипломат, а человек, за плечами которого многообразный опыт - политический, управленческий, хозяйственный". "У Дмитрия Мезенцева все это есть в полной мере", - уверена спикер СФ.

В этом контексте она напомнила, что в послужном списке Мезенцева - и пост губернатора Иркутской области, и генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), и сенатора - председателя комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Присущие ему системный подход, въедливость в хорошем смысле этого слова, последовательность востребованы в наших отношениях по совершенствованию Союзного государства", - обратила внимание Матвиенко. "Теперь Дмитрию Федоровичу предстоит очень важная и в то же время интересная работа", - заключила она.

30 апреля Путин подписал указ о назначении Мезенцева послом РФ в Белоруссии. Занимавший эту должность с августа 2018 года Михаил Бабич был освобожден от нее. На заседании в среду Совфед рассмотрит вопрос о досрочном прекращении сенаторских полномочий Мезенцева. Ранее он сообщал, что 2 июня намерен отправиться в Минск.