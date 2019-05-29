Матвиенко не считает возможным возвращаться к практике утверждения полномочий сенаторов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает невозможным возвращение к практике утверждения палатой полномочий сенаторов после ситуации с бывшим членом верхней палаты парламента Рауфом Арашуковым. Она убеждена, что такой шаг означал бы узурпацию полномочий субъектов РФ, а это недопустимо.

"Я полагаю, что к такой практике возвращаться не нужно. У нас есть все основания, чтобы работать в рамках действующего законодательства эффективно и качественно", - сказала Матвиенко в интервью ТАСС.

"Мы не должны узурпировать полномочия субъектов Федерации. Россия - федеративное государство, и в законодательстве четко прописана процедура формирования верхней палаты Федерального Собрания. На этапе проработки кандидатур возможны консультации, но мы не имеем права подвергать сомнению решение исполнительной и законодательной власти субъекта", - добавила она.

Спикер Совфеда пояснила, что если региональный парламент проголосовал и выбрал своего представителя в верхнюю палату парламента из числа избранных народом депутатов, то у сенаторов нет оснований утверждать или не утверждать его кандидатуру. "Первое же обращение в Конституционный суд России привело бы к отмене такого решения, такой нормы. Может быть, на каком-то этапе подобное было оправдано. Но сейчас, после всего сделанного для того, чтобы в Совет Федерации приходили реальные представители субъектов, уменьшать, умалять роль региональных властей я считаю недопустимым. Мы должны уважать их решения", - подчеркнула Матвиенко.

Она также указала, что ответственность за сенаторов - за качество их работы и репутацию - несут также субъекты Федерации, их органы власти. "Совет Федерации - это палата регионов, нельзя смещать акценты, превращать ее в некую чиновничью контору, где есть право у председателя подвергать ревизии мнение регионального парламента или главы субъекта Федерации. Это неправильно, на мой взгляд", - заключила председатель СФ.

Об аресте Арашукова

22 мая Совет Федерации на пленарном заседании досрочно прекратил полномочия заключенного ранее под стражу сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова в связи с тем, что он не подал в срок декларацию о доходах. Это первый в истории случай лишения полномочий парламентария за непредоставление сведений о доходах и имуществе.

Арашуков 30 января был задержан в зале заседаний Совета Федерации, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 по факту участия в преступном сообществе, по ч. 4 ст. 309 за давление на свидетеля и по ч. 2 ст. 105 УК РФ по факту организации убийств в 2010 году в Черкесске заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. 31 января сенатор был арестован.