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В Кремле определили дату Прямой линии Путина. Идет подготовка

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что речь идет не о 13 июня
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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 29 мая. /ТАСС/. Дата Прямой линии президента РФ Владимира Путина с россиянами определена, ведется ее подготовка. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Не 13 июня, но она определена. Подготовка ведется", - сказал Песков.

Прямая линия - ежегодная сессия общения президента с гражданами страны в прямом телеэфире. Во время нее Путин в режиме видеомоста отвечает на наиболее актуальные вопросы. Как правило, такое общение продолжается несколько часов, а по итогам Путин издает перечень поручений. Последняя Прямая линия состоялась 7 июня 2018 года. Ранее Песков отмечал, что следующая такая передача пройдет летом.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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