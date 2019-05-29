В Кремле определили дату Прямой линии Путина. Идет подготовка

НУР-СУЛТАН, 29 мая. /ТАСС/. Дата Прямой линии президента РФ Владимира Путина с россиянами определена, ведется ее подготовка. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Не 13 июня, но она определена. Подготовка ведется", - сказал Песков.

Прямая линия - ежегодная сессия общения президента с гражданами страны в прямом телеэфире. Во время нее Путин в режиме видеомоста отвечает на наиболее актуальные вопросы. Как правило, такое общение продолжается несколько часов, а по итогам Путин издает перечень поручений. Последняя Прямая линия состоялась 7 июня 2018 года. Ранее Песков отмечал, что следующая такая передача пройдет летом.