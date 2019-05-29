Песков подтвердил встречу Путина и Моди на саммите ШОС в июне

НУР-СУЛТАН, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится на саммите ШОС с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Они будут вместе там, так или иначе увидятся на полях", - сказал он.

Как сообщила в среду газета The Times of India со ссылкой на источники, Нарендра Моди рассчитывает провести двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества в июне.

Саммит ШОС состоится 13-14 июня в столице Киргизии. В состав организации входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.