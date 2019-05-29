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СФ прекратил полномочия Мезенцева в связи с его назначением послом РФ в Белоруссии

Ранее новый посол сообщал, что 2 июня планирует отправиться в Минск

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду досрочно прекратил полномочия главы комитета палаты по экономической политике Дмитрия Мезенцева в связи с его назначением послом РФ в Белоруссии.

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30 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мезенцева послом РФ в Белоруссии, он сменит на этом посту Михаила Бабича.

Ранее Мезенцев сообщил журналистам, что 2 июня он планирует отправиться в Минск.

Кроме того, на заседании в среду сенаторы должны утвердить кандидатуру нового главы комитета по экономической политике. Как сообщил ранее ТАСС источник в Совфеде, место Мезенцева может занять Андрей Кутепов, возглавляющий комитет СФ по регламенту и организации парламентской деятельности. По словам источника, председателем комитета по регламенту станет первый заместитель главы комитета палаты по экономполитике Вячеслав Тимченко, его кандидатуру сенаторы должны утвердить также на заседании.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБабич, Михаил ВикторовичБелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий ФедоровичТимченко, Вячеслав СтепановичКутепов, Андрей Викторович
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