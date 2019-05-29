СФ прекратил полномочия Мезенцева в связи с его назначением послом РФ в Белоруссии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду досрочно прекратил полномочия главы комитета палаты по экономической политике Дмитрия Мезенцева в связи с его назначением послом РФ в Белоруссии.

30 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мезенцева послом РФ в Белоруссии, он сменит на этом посту Михаила Бабича.

Ранее Мезенцев сообщил журналистам, что 2 июня он планирует отправиться в Минск.

Кроме того, на заседании в среду сенаторы должны утвердить кандидатуру нового главы комитета по экономической политике. Как сообщил ранее ТАСС источник в Совфеде, место Мезенцева может занять Андрей Кутепов, возглавляющий комитет СФ по регламенту и организации парламентской деятельности. По словам источника, председателем комитета по регламенту станет первый заместитель главы комитета палаты по экономполитике Вячеслав Тимченко, его кандидатуру сенаторы должны утвердить также на заседании.