Песков: Россия надеется на сохранение хороших отношений с Австрией

НУР-СУЛТАН, 29 мая. /ТАСС/. Москва надеется, что отставка канцлера Австрии Себастьяна Курца не приведет к ухудшению российско-австрийских отношений, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно следим (за развитием ситуации). Но это исключительно внутреннее дело Австрии. Этот казус, который спровоцировал (отставку), он безусловно не имел и не может иметь никакого отношения к России. Мы уже об этом говорили", - сказал Песков. "Мы безусловно надеемся, что при любом выборном исходе в Австрии сохранится общий настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений", - подчеркнул представитель Кремля. .

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил во вторник с должностей министров правительства во главе с канцлером Себастьяном Курцем и поручил им временно исполнять свои обязанности до формирования переходного правительства республики. Президент также уполномочил министра финансов и вице-канцлера Хартвига Лёгера временно исполнять обязанности руководителя ведомства канцлера и председателя временного правительства, поскольку Курц отказался от временного исполнения обязанностей.