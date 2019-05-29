Мезенцев назвал своей главной задачей на новом посту укрепление связей России и Белоруссии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Новый посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в среду заявил, что на новом посту будет активно заниматься работой по расширению связей России и Белоруссии.

"Задача одна - максимально обеспечить содействие той огромной работе, которая ведется национальными лидерами по укреплению, расширению той палитры связей между Россией и Белоруссией, между нашими регионами в поддержку многостолетнего отношения белоруссов и россиян друг к другу, без чего ни современный мир, ни его будущее невозможны", - сказал Мезенцев журналистам.

В среду Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Мезенцева в связи с его назначением на должность посла РФ в Белоруссии. Ранее Мезенцев сообщил журналистам, что отправится в Минск 2 июня.

30 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мезенцева послом РФ в Белоруссии, он сменит на этом посту Михаила Бабича.