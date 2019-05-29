Путин: Назарбаев как почетный председатель ВЕЭС может сделать много полезного для Союза

НУР-СУЛТАН, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на посту почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) может сделать еще много полезного для развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

На заседании ВЕЭС он напомнил, что с инициативой наделить Назарбаева званием почетного председателя совета выступила Россия, поблагодарив коллег за поддержку этой идеи.

"В этом есть большой смысл, не только потому, что Нурсултан Абишевич является автором этой идеи [создания евразийского интеграционного объединения] и внес огромный вклад в реализацию самого этого плана. Но и потому что он, действительно, увлечен этим планом, и работает и сейчас, и еще может много сделать полезного для формирования и укрепления нашего союза", - сказал российский лидер.

Путин также поблагодарил Назарбаева за согласие принять это предложение.

Ранее участники заседания Высшего Евразийского экономического совета приняли решение о присвоении первому президенту Казахстана Назарбаеву звания почетного председателя ВЕЭС.