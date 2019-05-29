Около 56 млн россиян смогут участвовать в выборах 8 сентября

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что в предстоящих выборах, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, смогут принять участие около 56 млн россиян.

"По состоянию на 1 января 2019 года численность избирателей, зарегистрированных на территории РФ, составляет 108 млн 421 тыс. 890 избирателей. Из них на предстоящих выборах смогут участвовать порядка 56 млн граждан", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК в среду.

Она также сообщила, что на предстоящих выборах планируется использовать около 7 тыс. комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) и комплексов электронного голосования (КЭГ).

"На дополнительных выборах депутатов Госдумы по четырем одномандатным избирательным округам планируется использовать 369 КОИБ. На выборах высших должностных лиц, депутатов законодательных органов субъектов, глав и депутатов административных центров планируется использовать 6 тыс. 586 КОИБ и 85 КЭГ", - сказала глава ЦИК.

По ее словам, на предстоящих выборах также планируется оснастить территориальные избирательные комиссии (ТИК) и участковые избирательные комиссии (УИК) современными средствами видеонаблюдения. "На дополнительных выборах депутатов Госдумы планируется оснастить средствами видеонаблюдения 84 ТИК и 1 тыс. 65 УИК. По данным избирательных комиссий, в 43 субъектах РФ планируется применение средств видеонаблюдения в 845 ТИК и в 11 тыс. 859 УИК", - пояснила председатель ЦИК.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдут более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму как минимум по четырем одномандатным округам (на данный момент в нижней палате парламента вакантны места от Хабаровского края, Новгородской, Свердловской и Орловской областей).

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