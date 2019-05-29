Лавров встречается с президентом Словении в Любляне

ЛЮБЛЯНА, 29 мая. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров, находящийся с рабочим визитом в Словении, проводит встречу с президентом республики Борутом Пахором.

Политики начали беседу с обсуждения погоды - в Любляне сейчас ливень.

"У нас в Москве сейчас - сегодня и завтра - как раз словенская погода", - пошутил в этой связи Лавров, намекая на установившуюся в российской столице жару.

Глава МИД РФ также рассказал Пахору о распространенном в России поверии, что выезжать в дождь - хорошая примета.

В среду Лавров также проведет переговоры с главой МИД Словении Миро Цераром. Кроме того, российский министр примет участие в церемонии открытия памятника первому в Словении составителю русско-словенского словаря Даворину Хостнику.