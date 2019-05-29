Новым врио главы администрации Элисты стала Галина Васькина

ТАСС, 29 мая. Депутаты элистинского городского собрания выбрали в среду нового врио главы администрации Элисты взамен отстраненного Окона Нохашкиева. На эту должность назначена Галина Васькина, сообщили в среду ТАСС в администрации города.

Ранее председатель городского собрания Элисты Вячеслав Намруев сообщал, что в отношении Нохашкиева возбуждено уголовное дело, чиновника подозревают в превышении должностных полномочий по делу о незаконном снятии денежных средств со счетов воспитанников Элистинского дома-интерната для умственно отсталых детей. Он объявлен в розыск.

"Сегодня прошло заседание элистинского городского собрания. Денис Ишкеев, ранее исполнявший обязанности главы, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Глава администрации Элисты Окон Нохашкиев ранее был отстранён от должности. В итоге депутаты назначили на должность врио главы администрации Элисты Галину Васькину, которая ранее была заместителем главы по социальным вопросам", - уточнили в администрации.

Нохашкиев занимает пост главы администрации Элисты с июля 2016 года.

В апреле после публикации на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой материала о нарушениях в Элистинском доме-интернате для умственно отсталых детей следственное управление СК РФ по Калмыкии возбудило уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, руководство дома-интерната и должностные лица республиканского министерства социального развития, труда и занятости населения в течение восьми лет не могли должным образом обеспечить детей лекарствами, одеждой, средствами личной гигиены и медицинским оборудованием, тратя на это личные деньги своих подопечных.

Элистинский городской суд 13 мая вынес решение по первому иску к местному дому-интернату для умственно отсталых детей, согласно которому социальное учреждение должно будет вернуть несовершеннолетнему более 200 тыс. рублей. Всего республиканская прокуратура подала в суд 11 исковых заявлений к дому-интернату.