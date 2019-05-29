Матвиенко призвала уйти в отставку главу района Хакасии после нападения на журналиста

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на сотрудника телеканала "Россия-24" Ивана Литомина, уйти в отставку, она также предложила принять в отношении чиновника "самые жесткие меры".

"Всякое видели, но чтобы руководитель, наделенный властью, в такой форме общался с журналистами, рукоприкладствовал. Это хамская манера, грубая и неуважительная. Должны быть самые жесткие меры, надо призвать коллег, <...> чтобы не позорил весь муниципальный корпус. Стыдно, ну, уйди в отставку, какое человек имеет моральное право после этого работать", - сказала Матвиенко во время заседания палаты в среду.

Корреспондент программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" Литомин обратился к главе Ширинского района с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров в 2015 году, живут в нечеловеческих условиях, после чего глава района напал на журналиста и повалил его на пол. По факту нападения возбуждено уголовное дело, в рамках которого также будет проверена информация о коррупционной составляющей в деятельности Зайцева.

Партия "Единая Россия" решила исключить Зайцева из своих рядов. Чиновник в свою очередь подал заявление в следственные органы с просьбой привлечь Литомина к ответственности за оскорбление представителя власти.