Госдума дала Apple время до 10 июня для решения проблем с указанием Крыма

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Госдума дала корпорации Apple по ее просьбе дополнительное время до 10 июня для уточнения в центральном офисе в США "технических и временных возможностей" по дальнейшей корректировке своих приложений в части отображения Крыма в соответствии с российским законодательством. Об этом сообщил в среду журналистам председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"На встрече с представителями Apple неделю назад нас проинформировали о внесенных поправках в сервисное приложение "Карты", где Симферополь и Севастополь теперь обозначены как российские города", - отметил политик. "Но вот в приложении "Погода" не говорится, к какой стране относятся города Крыма, хотя про другие населенные пункты такая информация сообщается", - констатировал он.

"Мы указали представителям корпорации на необходимость исправить эту программу и подтвердили, что ждем к 10 июня ответ, когда изменения будут внесены", - подчеркнул глава думского комитета. При этом он предупредил, что комитет по безопасности и противодействию коррупции "не снимает вопрос с контроля и намерен добиться от корпорации Apple исполнения российского законодательства в полном объеме".