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Путин и Лукашенко поручат кабминам проработать пути интеграции до 21 июня

Лидеры России и Белоруссии обсудили вопрос продвижения интеграции в рамках Союзного государства

НУР-СУЛТАН, 29 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко поручат правительствам двух стран проработать вопросы развития интеграции в рамках Союзного государства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, речь об этом шла на встрече лидеров на полях саммита Евразийского экономического союза.

"Они имели возможность поговорить в кулуарах, обсудили вопрос продвижения интеграции в рамках Союзного государства и приняли решение поручить правительствам проработать и сверить встречные планы действий по ключевым направлениям интеграции до 21 июня, - рассказал он. - После этого включатся в дело президенты двух стран, об этом только что условились Путин и Лукашенко".

Представитель Кремля добавил, что ситуацию с нефтепроводом "Дружба" лидеры не обсуждали. "Этим занимаются технические ведомства", - пояснил он.

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