Медведев: систему электронного голосования планируется опробовать в сентябре

ГОРКИ, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о планах опробовать систему электронного голосования во время предстоящего в сентябре единого дня голосования.

"Совместно с ЦИК будет апробирован механизм электронного голосования, есть планы провести подобный эксперимент в сентябре, в единый день голосования, оценить эффективность этих инструментов для того, чтобы их впоследствии использовать", - сказал председатель правительства на заседании кабинета министров.

По его оценке, "вопросов здесь достаточно много, особое внимание нужно обратить на безопасность создаваемой системы", для чего следует использовать соответствующее технологическое и программное обеспечение, а также эффективные системы идентификации, жесткие условия допуска к персональным данным.

Проект "Цифровое государственное управление"

На нынешнем заседании Медведев предложил обсудить формирование национальной системы управления данными, которая создается по федеральному проекту "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика РФ". По его словам, необходимо рассмотреть "концепцию создания и функционирования такой системы - дорожную карту, которая рассчитана на ближайшие три года". "Речь идет о создании умной платформы, которая систематизирует информацию из множества госсистем, реестров и баз данных", - сказал председатель правительства.

Он привел данные Минкомсвязи, по которым таких информационных ресурсов сейчас более 800. "Это и федеральный регистр населения, единый государственный регистр юридических лиц, реестр недвижимости, реестр транспортных средств, сведения о паспортах граждан России, сведения о системе обязательного пенсионного страхования и очень-очень многое другое", - перечислил Медведев. Он констатировал, что эти сведения рассредоточены по разным базам данным, поэтому, "чтобы собрать бумаги для продажи дачи, автомобиля, нужно потратить немало времени и сил".

Также глава кабинета министров заметил, что "сведения, которые располагаются сейчас в государственных ресурсах, обновляются недостаточно быстро и не всегда отражают реальную ситуацию, а эта информация является основой для принятия управленческих решений". "Понятно, что такое положение никого не устраивает, поэтому мы создаем национальную систему управления данными, чтобы в едином формате описать данные, которые сосредоточены в государственных информационных ресурсах, определить источники юридически значимых сведений, постоянно контролировать их достоверность, актуальность и непротиворечивость и ускорить обмен информацией между государственными структурами", - подчеркнул Медведев.

Он особо отметил: "Мы не планируем физически объединять существующие базы данных, главное - чтобы они были совместимы и чтобы не требовали при заходе в одну базу данных длительной верификации для того, чтобы восприниматься в другой базе данных". По его мнению, "здесь просто нужно порядок навести".

Глава кабинета министров рассчитывает, что полностью система заработает в 2022 году. "Для этого подготовительная работа будет завершена до конца этого года, нужно подготовить законодательные решения, провести специальный эксперимент, протестировать инфраструктуру", - сказал Медведев.

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