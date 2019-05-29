Эксперт: встреча Суркова с Волкером не планируется

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Встреча помощника президента РФ Владислава Суркова со спецпредставителем Госдепартамента Куртом Волкером не стоит в повестке дня. Об этом заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя прошедшую во вторник интернет-конференцию Волкера.

"Встреча Суркова с Волкером не планируется, - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. - И дело не в выборах на Украине, на которые все время ссылается американский представитель, объясняя отсутствие встреч с российским коллегой".

"Просто с Волкером не о чем говорить. Его позиция известна и неприемлема. В продолжении диалога появится смысл, когда и если эта позиция изменится", - подчеркнул Алексей Чеснаков.

В ходе состоявшейся во вторник интернет-конфренции Волкер заявил, что такая встреча "может произойти после парламентских выборов" на Украине.