Чайка: прокурор обоснованно подал представление о лишении Грудинина полномочий

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Подмосковный прокурор подал представление о лишении депутатских полномочий Павла Грудинина в связи представленными им недостоверными сведениями об имуществе. Об этом сообщил генпрокурор РФ Юрий Чайка, выступая на "правительственном часе" в Госдуме в среду.

"Действительно, Видновский городской прокурор Московской области обоснованно, на наш взгляд, направил в Совет депутатов представление о лишении депутатских полномочий [Павла] Грудинина, которое удовлетворено", - сказал Чайка.

По его словам, это представление прежде всего обосновано тем, что при проведении выборов Грудининым была предоставлена недостоверная информация об имуществе и участии в иностранной коммерческой организации.

Чайка добавил, что ведомства проверяли акционерное общество Грудинина 14 раз в прошлом году. "За 2018 год проведено было 14 проверок, а не 30, из которых девять плановых", - сказал Чайка.

Все проверки связаны с разными направлениями деятельности акционерного общества, поэтому проводились различными ведомствами. В частности, Ростехнадзор провел пять проверок, Росприроднадзор - две, Россельхознадзор и Роспотребнадзор - по три проверки, Росрыболовство - одну.