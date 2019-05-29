Лавров: Россия отмечает бережное отношение Словении к совместной истории

ЛЮБЛЯНА, 29 мая. /ТАСС/. Россия ценит бережность Словении в отношении общей истории двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в среду по итогам переговоров со словенским коллегой Миро Цераром.

"Насчет наших мероприятий, посвященных истории, урокам мировых войн и вообще нашего сотрудничества за последние столетия, я уже дал свою оценку. Мы очень ценим эти вещи и видим, как в Словении бережно относятся к нашей совместной истории", - сказал министр.

Во время визита Лавров также примет участие в церемонии, приуроченной к открытию в городе Шмартно-при-Литии памятника автору первого русско-словенского словаря Даворину Хостнику (1853-1929) - словенскому просветителю, переводчику и филологу, заложившему основы систематического изучения русского языка в Словении и словенского языка в России.