Памфилова предложила создать ролики, объясняющие работу цифровых избирательных участков

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе заседания комиссии в среду предложила создать видеоролики с объяснением принципов работы так называемых цифровых избирательных участков и дистанционного электронного голосования на предстоящих выборах в единый день голосования 8 сентября.

Совфед 22 мая одобрил блок законов об электронном голосовании, которым, в частности, предусматривается создание в Москве экстерриториальных цифровых избирательных участков, на которых жители других субъектов РФ смогут проголосовать на региональных выборах и довыборах в Госдуму по одномандатным округам. Также предусматривается проведение эксперимента по электронному дистанционному голосованию на выборах в Мосгордуму.

"Надо нам самим здесь в ЦИК сделать ролик, который бы показывал, что это [цифровые участки и электронное голосование] такое, потому что все равно у многих путаница в головах - цифровые участки, дистанционное голосование, электронное голосование. В чем тут отличие, какова сама процедура и что это такое - такие элементарные ролики надо будет, наверное, сделать", - сказала Памфилова.

В свою очередь зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что профильное управление комиссии уже подготовило перечень видеороликов, которые можно будет сделать. "Я думаю, что к началу подачи заявлений для голосования по месту нахождения мы будем уже достаточно активно использовать такие ролики. И не только ролики, но и аудио", - пояснил Булаев. Кроме того, Центризбирком разработал символику единого дня голосования, которую можно использовать при подготовке информационных материалов.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разного уровня, в том числе выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму как минимум по четырем одномандатным округам (на данный момент в нижней палате парламента вакантны места от Хабаровского края, Новгородской, Свердловской и Орловской областей).