{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СФ утвердил Кутепова главой комитета по экономической политике вместо Мезенцева

Ранее он возглавлял комитет Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду утвердил сенатора от Санкт-Петербурга Андрея Кутепова главой комитета палаты по экономической политике вместо Дмитрия Мезенцева, назначенного послом РФ в Белоруссии.

До этого Кутепов возглавлял комитет Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности.

В свою очередь сенатор от Кировской области Вячеслав Тимченко возглавил вместо Кутепова комитет СФ по регламенту. До этого он занимал должность первого заместителя главы комитета по экономической политике.

В среду Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Мезенцева, который представлял в палате Сахалинскую область, в связи с его назначением на должность посла. Ранее Мезенцев сообщил журналистам, что отправится в Минск 2 июня.

Президент России Владимир Путин 30 апреля подписал указ о назначении Мезенцева послом РФ в Белоруссии, он сменит на этом посту Михаила Бабича.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБабич, Михаил ВикторовичБелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий ФедоровичТимченко, Вячеслав СтепановичКутепов, Андрей Викторович
Политический кризис в Австрии
Лавров: правительство Курца в Австрии пало жертвой русофобской кампании
Глава МИД РФ подчеркнул, что русофобия сейчас в моде
Читать полностью