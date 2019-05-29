СФ утвердил Кутепова главой комитета по экономической политике вместо Мезенцева

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду утвердил сенатора от Санкт-Петербурга Андрея Кутепова главой комитета палаты по экономической политике вместо Дмитрия Мезенцева, назначенного послом РФ в Белоруссии.

До этого Кутепов возглавлял комитет Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности.

В свою очередь сенатор от Кировской области Вячеслав Тимченко возглавил вместо Кутепова комитет СФ по регламенту. До этого он занимал должность первого заместителя главы комитета по экономической политике.

В среду Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Мезенцева, который представлял в палате Сахалинскую область, в связи с его назначением на должность посла. Ранее Мезенцев сообщил журналистам, что отправится в Минск 2 июня.

Президент России Владимир Путин 30 апреля подписал указ о назначении Мезенцева послом РФ в Белоруссии, он сменит на этом посту Михаила Бабича.