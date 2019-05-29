Дума поддержала в первом чтении законопроект о региональных омбудсменах

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении внесенный группой членов Совфеда законопроект об общих принципах организации работы уполномоченных по правам человека в регионах.

Документ устанавливает, что должность регионального омбудсмена является государственной должностью субъекта РФ, при осуществлении своих полномочий омбудсмен "независим от каких-либо государственных органов и должностных лиц, а также неподотчетен им". На эту должность на срок до пяти лет (не более двух сроков подряд) может быть назначен только гражданин РФ в возрасте от 30 лет, "обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты". Кандидат при этом не может иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство.

Устанавливается, что региональный омбудсмен назначается на должность законодательным органом власти субъекта РФ в порядке, утверждаемом регионом. Кандидатуры до рассмотрения должны пройти согласование с федеральным уполномоченным по правам человека. Для утверждения на посту кандидат должен набрать большинство голосов депутатов законодательного органа власти субъекта РФ. Отдельная статья законопроекта регулирует порядок прекращения полномочий регионального омбудсмена.

Закрепляется право уполномоченного лично представлять ежегодный доклад на заседании законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ. Предусматривается право регионального уполномоченного принимать меры, предусмотренные законом, не только при рассмотрении жалоб, но и при наличии информации о массовых или грубых нарушениях прав и свобод человека и гражданина "либо в случаях, имеющих особое общественное значение, при защите интересов лиц, неспособных самостоятельно использовать правовые средства защиты". Оговаривается, что уполномоченный имеет право нанимать помощников, осуществляющих деятельность на общественных началах, и создавать общественные приемные на территории субъекта РФ.

Как пояснил ранее журналистам один из авторов законопроекта, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, проектом устанавливается, что каждое федеральное ведомство должно четко прописать правила взаимодействия с региональными уполномоченными, эти нормы будут действовать на всей территории РФ. Кроме того, в документе регламентированы порядок рассмотрения жалоб и права омбудсмена в отношении организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями. Проектом закона предписывается создание аппаратов региональных уполномоченных в статусе госоргана субъекта РФ. По словам сенатора, в настоящее время создание отдельного госоргана предусмотрено не во всех регионах, "что, безусловно, сказывается на эффективности работы региональных уполномоченных".

Формирование системы правозащиты

Принятие законопроекта об уполномоченных по правам человека в регионах завершит формирование в России системы правозащитной деятельности. Такое мнение высказал в среду председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"Мы считаем, что то, что мы сделали, во многом ведет к формированию системы. Я полагаю, что поправки ко второму чтению не будут носить принципиальный характер, за исключением укрепления статуса региональных уполномоченных. После принятия закона в третьем чтении мы сможем сказать, что в России создана полноценная система правозащитной деятельности, которая является независимой, но которая уважается государством", - сказал Гаврилов. Он подчеркнул, что законопроект поможет унифицировать систему региональных уполномоченных и закрепить их независимость.

Мнение Москальковой

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что в законопроекте должен быть четко отражен статус уполномоченного по правам человека в субъекте РФ. "Сейчас сказано, что уполномоченный является государственным служащим субъекта Федерации. Но это не просто супермен, который в единственном лице может выполнять [задачи]. Это персонифицированный орган, этому органу нужно определить какой-то статус", - сказала она.

Также Москалькова призвала убрать из законопроекта ко второму чтению норму, по которой уполномоченные смогут беспрепятственно посещать учреждения, подчиненные органам исполнительной власти субъектов, только в случае принятия соответственного подзаконного акта.

При этом Москалькова подчеркнула, что законопроект закрепляет все положительные наработки в области защиты прав человека в регионах и вводит единые стандарты работы омбудсменов.

В новость были внесены изменения (16:28 мск) - добавлены подробности по тексту.