МИД России: выдворение из Литвы журналиста Sputnik показывает цену свободы слова в стране

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Задержание и выдворение властями Литвы шеф-редактора новостного агентства Sputnik Литва Марата Касема показывает истинную цену свободы слова в этой стране. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"Возмутительные действия Вильнюса показывают реальную цену свободы слова в этом прибалтийском государстве, стремящемся позиционировать себя в качестве примера европейской демократии", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Россия требует от литовских властей прекратить провокации в отношении представителей российских СМИ.

"Требуем от литовских властей наконец привести себя в чувство и прекратить грубые провокации в отношении представителей российских СМИ, выполняющих свой профессиональный долг", - заявили в министерстве.

В Москве также полностью разделяют критику "полицейского произвола в Литве" со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, который напомнил, что все страны-участницы организации должны способствовать свободному передвижению журналистов.

28 мая шеф-редактор новостного агентства Sputnik Литва Марат Касем был задержан в аэропорту Вильнюса. По словам самого журналиста, представители литовских властей заявили, что причина задержания - "угроза национальной безопасности". Журналист депортирован из Литвы в Латвию, гражданином которой он является. Вильнюс также закрыл ему въезд в страну сроком на пять лет.