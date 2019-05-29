Спецпредставитель президента: РФ ждет ответа США по теме предотвращения киберинцидентов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Москва предложила Вашингтону заключить соглашение о предотвращении инцидентов в киберпространстве и ожидает ответа относительно возможного начала переговоров по данной теме. Об этом в интервью ТАСС заявил специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

"Мы предложили США по линии министерств иностранных дел провести переговоры о заключении соглашения о предотвращении инцидентов в киберпространстве, опираясь на опыт аналогичных соглашений в других сферах - по предотвращению инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, - отметил дипломат. - Увы, американцы, отягощенные своими внутренними разборками, пока на такие переговоры не пошли".

"Надеюсь, что после визита [госсекретаря США Майкла] Помпео к нам и разговоров с руководством нашей страны, а также опираясь на итоги доклада [спецпрокурора Роберта] Мюллера, американская администрация теперь будет свободна в проведении важных для безопасности обеих стран двусторонних переговоров с нами, в том числе по этой теме", - сказал собеседник агентства.

Он также напомнил, что до подписания упомянутых соглашений по предотвращению инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним "была масса инцидентов между самолетами и кораблями [РФ и США]: по недоразумению, по глупости или по прямому расчету". "Это были очень опасные инциденты, они пахли конфликтом и даже войной", - обратил внимание Крутских.

"После заключения этих соглашений на опыте Сирии мы видим, что ни один россиянин не убил американца, ни один американец не убил россиянина. Эти соглашения работают, вот мы и предлагаем американцам, по крайней мере, начать переговоры о выработке таких соглашений и для киберпространства. А дальше эти соглашения могли бы, если их удастся достичь, стать хорошим прецедентом и для других стран. Госдепартаменту это предложение было передано", - резюмировал спецпредставитель президента РФ.