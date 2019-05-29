Спецпредставитель президента России сообщил о более 25 млн кибератак с целью срыва ЧМ-2018

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Более 25 млн кибератак было совершено на Россию с целью сорвать проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявил в интервью ТАСС специальный представитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности посол Андрей Крутских.

"Руководство нашей страны неоднократно объявляло о количестве таких нападений в прошлом, например, во время зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году, - отметил он. - Последняя цифра касалась попыток сорвать наш чемпионат мира по футболу. Тогда на Россию из-за рубежа было совершено более 25 млн различных кибератак. Но по итогам чемпионата можно видеть, что наш бронепоезд стоит на запасном пути - кибербронепоезд - и позволяет успешно защищать наше национальное информационное пространство и проводить крупные мероприятия".

Крутских подчеркнул, что обеспечение национальной безопасности, в том числе в киберпространстве, - это постоянный процесс. "Естественно, этим занимаются компетентные органы", - добавил он.