Слуцкий не исключает, что РФ может поднять в ПА ОБСЕ вопрос о причинах кризиса в Австрии

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что делегация РФ может поднять в Парламентской ассамблее ОБСЕ вопрос о причинах и следствиях политического скандала в Австрии, в котором якобы фигурирует так называемый российский след.

"Я не исключаю, что делегация РФ поднимет в ПА ОБСЕ вопрос о ситуации вокруг политического скандала в Австрии и так называемого российского следа в этой истории. Как мы понимаем, это была крупнейшая провокация, хорошо организованная постановка, целью которой было пошатнуть конструктивное сотрудничество Москвы и Вены", - сказал Слуцкий журналистам в среду.

По его словам, "подобные грязные методы недопустимы, об этом необходимо заявлять на всех международных площадках". "В спектакль были втянуты авторитетнейшие немецкие издания, раскрутившие, как оказывается, очередную фальшивку с крайне негативными последствиями для австрийского политикума. Даже Welt [издание в ФРГ] не отрицает, что злополучное видео было организованной ловушкой для вице-канцлера Штрахе, выступающего за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой", - указал глава комитета.

По оценке Слуцкого, "налицо случай грубого вмешательства в дела одного из старейших европейских государств с явно антироссийским подтекстом".