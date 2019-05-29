Дума упростила в первом чтении порядок декларирования доходов сельскими депутатами

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, упрощающий порядок декларирования доходов для сельских депутатов, работающих на непостоянной основе. Документ был внесен в нижнюю палату парламента вице-спикером Совета Федерации, секретарем генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком.

Изменения планируется внести в закон "О противодействии коррупции". Предусматривается "упрощение порядка декларирования доходов для работающих на непостоянной основе депутатов сельских поселений", говорится в пояснительных материалах.

В частности, инициатива устраняет необходимость собирать дополнительные справки при декларировании, если в течение отчетного года сельские депутаты не делали крупных покупок: земельный участок, недвижимость, транспортное средство, ценные бумаги или акции на сумму, превышающую общий доход депутата и его семьи за три последних года, предшествующих отчетному периоду. В случае, если в отчетном периоде таких сделок не совершалось, сельские депутаты, согласно предлагаемым изменениям, должны сообщить об этом высшему должностному лицу субъекта РФ в установленном законом порядке.

"Большинство сельских депутатов осуществляют возложенные на них полномочия на непостоянной основе", - приводит слова Турчака пресс-служба "Единой России". В основном это учителя, врачи, социальные работники, которые получают единственный доход по основному месту работы, выполняя обязанности депутата на общественных началах, пояснил он. "И для них сбор всех необходимых для декларации справок зачастую достаточно трудоемкий процесс: нужно отпрашиваться с работы, ехать за сотни километров от своего села за необходимыми документами, - констатировал сенатор. - Чтобы получить выписки из банка, ведомств необходимо тратить свои личные средства".

Проблемы, связанные с декларированием доходов, неоднократно звучали на встречах с сельскими депутатами во время поездок в регионы, сообщил Турчак.

Ранее данную инициативу поддержал комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. По словам председателя комитета Василия Пискарева, до конца весенней сессии документ будет принят.