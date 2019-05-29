Замглавы МИД РФ Богданов обсудил с иракским парламентарием борьбу с терроризмом в регионе

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в среду на встрече с депутатом парламента Ирака Маналь Аль-Мусульмави противодействие терроризму на Ближнем Востоке и вопросы двусторонней повестки. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"Был проведен обмен мнениями по развитию ситуации в Ираке и вокруг него. При этом подчеркнута необходимость дальнейшей консолидации усилий в борьбе с международным терроризмом в интересах обеспечения стабильности и безопасности как в Ираке, так и в регионе в целом", - информировали в дипведомстве.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления российско-иракских отношений, включая активизацию межпарламентских обменов и контактов по линии общественно-политических структур, а также наращивания взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.