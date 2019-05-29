Медведев прибыл в Узбекистан на встречу с руководством страны

ТАШКЕНТ, 29 мая. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в среду Ташкент в рамках визита в Узбекистан 29-30 мая. Здесь он обсудит с руководством республике реализацию совместных проектов Узбекистана и РФ. Основные мероприятия запланированы на четверг.

Медведева встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и мэр Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

Как ожидается, в четверг российский премьер встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а затем в Угренче (центр Хорезмской области) примет участие в заседании совместной комиссии на уровне премьеров.

Ранее пресс-служба правительства РФ сообщала, что визит Медведева будет посвящен широкому кругу актуальных вопросов двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также реализации крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте, в высоких технологиях и сельском хозяйстве. Ожидается подписание документов о сотрудничестве.