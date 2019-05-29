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Постпред России ответил на обвинения США в испытании ядерных боезарядов малой мощности

Михаил Ульянов назвал мораторий Соединенных Штатов на ядерные испытания ненадежным
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Михаил Метцель/ТАСС

ВЕНА, 29 мая. /ТАСС/. Заявление США о намерении поддерживать в состоянии боеготовности ядерные полигоны для возможного возобновления ядерных испытаний говорит о ненадежности американского моратория. Об этом заявил в среду ТАСС постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Американцы в прошлом году заявили, что будут поддерживать ядерные полигоны в состоянии готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний. Позиция, свидетельствующая о том, что американский мораторий ненадежен, и они в любой момент могут отбросить его в сторону", - сказал Ульянов.

По его словам, утверждения американского генерала, что Россия якобы проводит ядерные испытания, говорят о деградации политической культуры и этики в США. "Это свидетельство деградации политической культуры и политической этики в американском истеблишменте. Они позволяют бросаться обвинениями в отношении другой страны, не заботясь о том, чтобы эти обвинения обосновать. Приличные люди так себя не ведут", - сказал Ульянов.

Постпред также обратил внимание, что такие заявления странно слышать от страны, позиция которой является главным препятствием для вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). "США не только не ратифицировали, но и заявили, что даже не будут стремиться это сделать. Пытаются переводить стрелки на Россию, но делают это очень неубедительно", - подчеркнул Ульянов.

Ранее в среду директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант сухопутных войск Роберт Эшли выступил с утверждением, что Россия, возможно, проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. По его версии, шаги России в данной сфере могут являться нарушением Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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