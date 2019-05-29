Косачев: обвинения РФ в ядерных испытаниях могут означать намерение США нарушить договор

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что к заявлению директора Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США Роберта Эшли о возможном проведении Россией испытаний ядерных боезарядов малой мощности необходимо отнестись со всей серьезностью. По его мнению, такого рода необоснованные обвинения могут означать намерение Вашингтона нарушить мораторий на проведение ядерных испытаний.

"Я бы со всей серьезностью отнесся к заявлению директора Разведуправления Минобороны США Эшли о том, что, мол, Россия проводит испытания ядерных зарядов сверхмалой мощности в нарушение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

При этом он пояснил, что дело не в том, что эти обвинения будто бы обоснованны - Россия с конца 1980-х годов добровольно соблюдает мораторий на испытания в рамках договора, "который США так и не ратифицировали, что не мешает им обвинять других в его несоблюдении". Сенатор добавил, что необоснованные обвинения из уст американцев "стали уже абсурдной "нормой" в международных отношениях".

"Но такого рода заявления являются важным индикатором того, что именно сами США намереваются скоро нарушить либо совершить иные вероломные действия. Так, обвинения в адрес Ирана предшествовали выходу Вашингтона из соглашения по ядерной программе Тегерана. Голословные претензии к России по ракетам малой дальности также стали поводом для выхода из договора по РСМД (ракетам средней и малой дальности). А фейки, поставляемые "Белыми касками", о якобы применении Дамаском химоружия также были использованы как повод для ракетных атак по сирийским объектам", - пояснил Косачев.

Отработанная схема

Он отметил, что эта схема, когда вбрасываются бездоказательные обвинения, а их объекту предлагается вопреки канонам юриспруденции самому доказывать свою невиновность, уже применялась американцами неоднократно. При этом, если объект обвинения не доказывает свою невиновность или делает это, но его никто не слушает, "то США считают себя вправе выполнять практически любые действия, от выхода из договора до прямой агрессии".

"Эта грубая схема работает, и даже прямая ложь сходит с рук, прежде всего потому, что любой тезис немедленно получает почти безоговорочную поддержку союзников США, превращаясь в коллективную позицию НАТО, которую на Западе принято считать "мнением международного сообщества".

"Поэтому я бы адресовал вопрос по поводу очередного фейкового обвинения США даже не Вашингтону, упивающемуся своей безнаказанностью, а европейцам", - подчеркнул глава международного комитета СФ.

Вопрос, по его словам, заключается в том, до какой степени европейцы "готовы слепо идти в русле односторонних чужих интересов". "До появления ядерного оружия в пяти минутах от вас или прямо до момента его использования?" - задался риторическим вопросом парламентарий.