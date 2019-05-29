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Рябков: Россия предостерегает Иран от опрометчивых шагов по свертыванию ядерной сделки

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что Москва также предостерегла Тегеран от выхода из договора о нераспространении ядерного оружия

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Позиция России в отношении Ирана включает предостережение от опрометчивых шагов по свертыванию ядерной сделки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью "Российской газете" по итогам консультаций в Тегеране.

"В начале июля приближается дата, когда истекает объявленный руководством Ирана 60-дневный срок, в течение которого только первая часть добровольно принятых Ираном на себя обязательств по СВПД приостановлена, - сказал он. - Видимо, в отсутствии решения имеющихся проблем последует реализация так называемой второй части".

"Надо сказать, что в российской позиции присутствует элемент предостережения иранцев от опрометчивых шагов", - добавил дипломат.

Рябков отметил, что Россия предостерегла Тегеран от выхода из договора о нераспространении ядерного оружия.  "Мы также предостерегли иранскую сторону от выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия, что было бы качественно новым шагом в направлении дестабилизации, - сказал он. - Это было бы подрывом основ международной системы ядерного нераспространения".

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