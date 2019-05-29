Раненный дипломат считает, что ООН и полиция разойдутся в версиях инцидента в Косове

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пострадавший в Косове российский дипломат, сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков предполагает, что версии ООН и местной полиции о причинах инцидента в регионе будут отличаться. Об этом он заявил в эфире телеканала " Россия-24 " в среду.

"Расследование и должно показать, как действовали эти подразделения, и в отношении международных сотрудников, и в отношении местного населения", - сказал он, комментируя расследование инцидента, инициированное ООН. "Вероятно, будет и полиция расследовать, но у них будет, видимо, отдельная точка зрения, не совпадающая с нашей",

"Я на госслужбе 20 лет, поэтому для меня это не является какой-то необычностью", - отметил он. "Как представитель международной организации ООН, я не имею права делать никаких официальных заявлений, для этого есть специальные отделения", - добавил Краснощеков.

Утром 28 мая спецназ непризнанного Косова вторгся в северные муниципалитеты, где в ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 28 человек, среди которых также россиянин Михаил Краснощеков, являющийся сотрудником Миссии ООН по делам временной администрации в Косове. Позже врач больницы в Косовска-Митровице Златан Элек сообщил, что Краснощеков получил тяжелые травмы головы и лица и был помещен в больницу Косовска-Митровицы под круглосуточное наблюдение.