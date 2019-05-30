Антонов: организация ДВЗЯИ прекрасно знает, что РФ соблюдает договор

ВАШИНГТОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов, Владислав Павлов/. Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) и международное сообщество в целом прекрасно знают, что Россия четко соблюдает это соглашение. Об этом заявил в среду ТАСС посол России в США Анатолий Антонов.

"Международное сообщество, в том числе Организация ДВЗЯИ, прекрасно знает, что Россия четко соблюдает договор. Кстати, мы его давно ратифицировали, а США долгие годы отказываются это сделать", - сказал он, комментируя утверждения директора Разведывательного управления Министерства обороны США Роберта Эшли, заявившего ранее о том, что Россия, "вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности".