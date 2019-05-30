{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Антонов: организация ДВЗЯИ прекрасно знает, что РФ соблюдает договор

ВАШИНГТОН, 30 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов, Владислав Павлов/. Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) и международное сообщество в целом прекрасно знают, что Россия четко соблюдает это соглашение. Об этом заявил в среду ТАСС посол России в США Анатолий Антонов.

"Международное сообщество, в том числе Организация ДВЗЯИ, прекрасно знает, что Россия четко соблюдает договор. Кстати, мы его давно ратифицировали, а США долгие годы отказываются это сделать", - сказал он, комментируя утверждения директора Разведывательного управления Министерства обороны США Роберта Эшли, заявившего ранее о том, что Россия, "вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания тем образом, который соответствует стандарту нулевой мощности".

Правительство Магаданской области обновило состав
Министром ЖКХ и энергетики назначен Геннадий Гюльмисарян, врио первого заместителя председателя - Юрий Бодяев, а врио вице-губернатора - Андрей Калядин
Читать полностью