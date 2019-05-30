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Лавров: западные страны основательно подрастеряли культуру дипломатии

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Страны Запада в значительной степени утратили культуру дипломатии, для восстановления доверия им нужно отказаться от давления и шантажа в международных отношениях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью болгарскому изданию "Международная жизнь".

"Следует опираться на общепризнанные нормы международного права, а не на некий собственный порядок, основанный на правилах, которые западные партнеры меняют каждый раз в зависимости от политической конъюнктуры, - отметил глава российского внешнеполитического ведомства. - На повестке дня - восстановление культуры дипломатии, которую, складывается впечатление, в Вашингтоне, ряде других западных столиц основательно подрастеряли".

"Чтобы восстановить доверие в мировых делах, необходимо отказаться от порочных методов давления и шантажа, начать выстраивать межгосударственное общение на зафиксированных в Уставе ООН фундаментальных принципах, таких как суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное урегулирование споров, неприменение силы или угрозы силой", - добавил Лавров.

Только таким образом можно "повысить предсказуемость, укрепить взаимопонимание между странами", заключил глава МИД РФ.

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