Лавров: объективных причин для дальнейшего ухудшения отношений РФ и ЕС нет

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россия и Евросоюз имеют тесные экономические, исторические и культурно-цивилизационные связи, поэтому объективные причины для ухудшения отношений между Москвой и Брюсселем отсутствуют. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью болгарскому изданию "Международная жизнь".

Министр напомнил, что второй год подряд растет товарооборот между Россией и ЕС. По его словам, по итогам 2018 года он увеличился на 19,3%, достигнув отметки в $294,2 млрд. Кроме того, продолжил Лавров, наблюдается некоторое оживление политического диалога, продолжается взаимодействие по ряду отраслевых вопросов, продвигаются контакты в научно-технологической и культурной сферах.

"Все это подтверждает, что объективных причин для дальнейшей деградации отношений нет. Россия и ЕС - близкие соседи. Нас многое объединяет в экономическом, историческом, культурно-цивилизационном плане", - подчеркнул он.

Проблемы есть, но их можно решить

По словам Лаврова, для преодоления проблемы взаимных ограничительных мер в экономике и торговле первый шаг должен сделать Евросоюз, и тогда Россия будет готова отметить свои контрсанкции. "Таким образом, мяч на стороне поля есовских коллег", - констатировал российский министр.

При этом Лавров указал на то, что ЕС увязывает нормализацию отношений с Россией с выполнением минских соглашений. Глава МИД РФ подчеркнул, что подобный подход вызывает удивление, поскольку "общеизвестно, что выполнение данного международного документа [Комплекса мер по выполнению минских соглашений], утвержденного, кстати, резолюцией 2202 СБ ООН, энергично саботируется Киевом".

"К сожалению, благополучие и стабильность общеевропейского дома сегодня зависят от небольшой, но крайне агрессивной группы русофобов внутри ЕС, действиями которых, по сути, руководят из Вашингтона, - сказал он. - Не прекращается антироссийская пропагандистская кампания, попытки демонизировать Россию, представить нашу страну в качестве основной угрозы безопасности Европы. Исправно продлеваются односторонние санкционные меры, в результате которых европейский бизнес продолжает нести многомиллиардные убытки".

"Надеемся, что здравый смысл в итоге возьмет верх и российско-есовские отношения вернутся к нормальному состоянию, будут отличаться уважением и учетом интересов друг друга, - резюмировал глава МИД РФ. - Тем более что по большому счету задачи и перед Россией, и перед ЕС стоят действительно общие: от обеспечения устойчивого экономического роста до эффективного купирования многочисленных вызовов безопасности. Убежден, решить их можно лишь путем сопряжения потенциалов".