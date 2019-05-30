Лавров: Причерноморье может стать одним из источников роста мировой экономики

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Причерноморский регион способен стать одним из источников роста мировой экономики и опорным пунктом в логистике на пространстве Евразии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью болгарскому изданию "Международная жизнь".

"Причерноморье объединяет разные государства, которые в то же время тесно связаны, переплетены между собой исторически и экономически. Здесь пересекаются старые и создаются новые торговые пути, транспортные и энергетические коридоры, - сказал он. - Регион имеет все шансы стать одним из источников роста мировой экономики, опорным пунктом в логистических цепочках на евразийском пространстве. Таким образом, значительный потенциал экономического сотрудничества налицо, главное - его правильно реализовать".

Министр также отметил роль Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в реализации усилий по налаживанию взаимодействия между государствами региона. "Трудно переоценить роль в этих усилиях ЧЭС. Мандат Организации имеет комплексный охват - от вопросов макроэкономического уровня до отдельных отраслевых направлений, включая смежные области культуры, здравоохранения, реагирования на чрезвычайные ситуации и борьбы с организованной преступностью, - сказал Лавров. - Вокруг ЧЭС сформировался целый спектр поддерживающих ее деятельность структур: банк, парламентская ассамблея, деловой совет, усиливаются ее связи с предпринимательским сообществом".

"В последние годы за счет российского взноса наработан востребованный практический инструментарий, осуществлен запуск прикладных проектов, призванных конвертировать межгосударственные договоренности по линии ЧЭС в реальные дела, - продолжил министр. - Надеюсь, что нашему примеру последуют и другие страны, что позволит расширить финансовую базу Организации".

Кроме того, говоря о политической ситуации в Причерноморье, Лавров подчеркнул, что регион нуждается в разрядке напряженности. "Решить эту задачу можно лишь коллективными действиями, отказавшись от "игр с нулевой суммой", от навязываемых внерегиональными игроками стереотипов и шаблонов", - считает глава МИД РФ.

"Важным объединительным фактором могла бы стать экономика, - продолжил он. - Налаживание взаимовыгодного практического сотрудничества, усиление взаимосвязанности в информационно-коммуникационной, транспортной, торговой, культурной, туристической и иных сферах, развитие контактов между людьми - все это призвано содействовать общему оздоровлению ситуации в Причерноморье. Убежден, что Болгария, в том числе в рамках своего председательства в ЧЭС, могла бы внести свою лепту в эту работу".