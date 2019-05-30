Лавров: РФ рассчитывает на значимые результаты СМИД ОЧЭС 28 июня в Софии

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Россия надеется на достижение значимых результатов на предстоящем в Софии 28 июня Совете министров иностранных дел (СМИД) Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью болгарскому изданию "Международная жизнь".

"Нам импонирует болгарский подход к осуществлению председательских функций, нацеленный на обеспечение баланса интересов всех стран-членов, продвижение неконфронтационной повестки, нахождение компромиссов, - сказал министр, комментируя ход председательства Болгарии в организации. - Надеемся, что это позволит выйти на значимые результаты в ходе предстоящего в Софии 28 июня Совета министров иностранных дел ЧЭС".

Кроме того, Лавров подтвердил готовность Москвы плотно взаимодействовать с болгарскими партнерами по объявленным приоритетам, включая вопросы транспорта, культуры, окружающей среды. "Рассчитываем, что нам удастся добиться прогресса в принятии основополагающих российско-турецких документов по упрощению торговли и внедрению технологии единого окна, преодолеть необоснованные политизированные возражения группы стран относительно подписания меморандума о взаимопонимании между ЧЭС и Евразийским экономическим союзом", - указал министр.

По мнению главы МИД РФ, хорошие возможности для совместного приложения усилий связаны с запуском проектов технического содействия в туристской и культурной сфере. "Готовы профинансировать их вместе с болгарскими коллегами, в том числе с привлечением ресурсов внесенного Россией в 2016 году добровольного взноса в размере 1 млн долларов в ЧЭС и Черноморский банк торговли и развития, - сказал Лавров. - Разумеется, всегда открыты к встречным предложениям".