Рабочая группа по законодательству отложила решение по проекту о запрете клеток в судах

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Рабочая группа по совершенствованию законодательства о судоустройстве и процессуального законодательства отложила принятие решения по законопроекту о запрете на использование в залах судов защитных кабин, в том числе металлических клеток. Об этом сообщила в четверг пресс-служба руководителя рабочей группы, председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

"Члены рабочей группы, поддерживая гуманную цель законопроекта о запрете использования защитных кабин в залах судебных заседаний при рассмотрении уголовных дел, отметили, что в настоящее время нет возможности принять окончательное решение по поддержке законопроекта, поскольку не предложен приемлемый механизм обеспечения безопасности участников судебных заседаний при реализации предложенных изменений", - отмечается в релизе пресс-службы по результатам заседания группы, состоявшегося 29 мая. В связи с этим рабочая группа "отложила принятие решения по данному законопроекту до устранения высказанных замечаний", указывается в сообщении.

Законопроект о запрете использования защитных кабин в залах судебных заседаний был внесен группой членов Совета Федерации в Госдуму в середине ноября. Согласно тексту инициативы, предлагается запретить "помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом (защитником)".

Законопроект был подержан Генпрокуратурой РФ. В целом его концепцию поддержал и министр юстиции Александр Коновалов.