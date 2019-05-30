В СБ РФ подтвердили планы о переговорах Патрушева с Болтоном и Бен-Шаббатом в Иерусалиме

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. В Совете безопасности России подтвердили участие секретаря СБ РФ Николая Патрушева во встрече с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и председателем Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом, которая пройдет в конце июня в Иерусалиме.

"Встреча в Иерусалиме действительно планируется, - сообщил журналистам пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин. - Предполагается, что в конце июня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, помощник президента США Джон Болтон и председатель Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат обсудят вопросы региональной безопасности". "Естественно, важнейшей темой переговоров может стать ближневосточная проблематика", - добавил пресс-секретарь.

"Как российско-израильский, так и российско-американский диалог по вопросам безопасности не прекращался, - отметил он. - Экспертные консультации в двустороннем формате на уровне аппаратов Советов безопасности России, США, Израиля проходят регулярно - несколько раз в год". Аношин добавил, что также несколько раз в год секретари Советов безопасности этих стран встречаются лично либо беседуют по телефону. "На этот раз встреча планируется в трехстороннем формате, - сказал представитель СБ РФ. - Что касается в целом многостороннего формата общения на уровне Советов безопасности, вы знаете, что мы открыты и для многостороннего диалога. Подтверждение тому - ежегодная международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая в этом году пройдет в Уфе 18-20 июня".