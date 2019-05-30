Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент Рoссии Владимир Путин в четверг внес на рассмотрение Госдумы проект закона о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

"Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал спикер.

"В течение часа Совет Госдумы обсудит этот законопроект и определит сроки его рассмотрения", - продолжил глава палаты. Он обратил внимание, что в соответствии с законопроектом "президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора". Документ вступает в силу с момента официального опубликования, уточнил Володин.

Договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года, под его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США - 846.