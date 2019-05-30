Депутаты Вологодской области назначили проведение губернаторских выборов на 8 сентября

ТАСС, 30 мая. Депутаты законодательного собрания Вологодской области на очередной сессии в четверг большинством голосов назначили проведение выборов губернатора на единый день голосования, 8 сентября 2019 года.

За это решение проголосовали 32 из 32 присутствующих депутатов. "Решение принимается", - объявил спикер заксобрания Андрей Луценко.

"Назначить выборы губернатора Вологодской области на 8 сентября 2019 года. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", - говорится в тексте документа.

На данный момент пост губернатора Вологодской области занимает Олег Кувшинников. Он работает в этой должности с декабря 2011 года. В конце октября 2018 года глава региона заявил ТАСС о том, что готов вновь баллотироваться на пост руководителя области на предстоящих выборах. Он рассказал, что в ходе предвыборной кампании намерен опираться, прежде всего, на итоги работы команды за последние семь лет и проекты "прорывного территориального развития".

В мае 2014 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Кувшинникова и назначил его врио главы региона. На губернаторских выборах 14 сентября 2014 года Кувшинников одержал победу, получив 62,98% голосов в свою поддержку.