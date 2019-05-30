Медведев прибыл в Ургенч на первое заседание Совместной комиссии России и Узбекистана

УРГЕНЧ /Узбекистан/, 30 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Ургенч. Здесь вместе с узбекским коллегой Абдуллой Ариповым он примет участие в первом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств.

Как ранее сообщил первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько, "стороны рассмотрят актуальные вопросы российско-узбекистанского сотрудничества, проведут обзор региональной и международной повесток дня". Особое внимание, по его словам, будет уделено ходу реализации договоренностей, достигнутых по итогам государственного визита в Узбекистан президента РФ Владимира Путина, который состоялся 18-19 октября 2018 года. Темой для обсуждения станет также сотрудничество в общих интеграционных структурах. Ожидается подписание ряда документов.

Приходько напомнил, что предыдущий визит российского премьер-министра в Узбекистан состоялся 2 ноября 2017 года, в рамках которого были подписаны 13 документов и предметно рассмотрена реализация договоренностей по итогам государственного визита узбекского лидера Шавката Мирзиёева в Москву 4-5 апреля 2017 года.