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Выход США и России из ДРСМД
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Косачев уверен, что Совфед поддержит закон о приостановлении действия ДРСМД

Глава комитета СФ по международным делам отметил, что сенаторы незамедлительно рассмотрят этот закон после его поступления из Госдумы

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Совет Федерации незамедлительно рассмотрит закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) после его поступления из Госдумы.

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Выход США и России из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Главное

Об этом сообщил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

"Мы в Совете Федерации будем готовы незамедлительно рассмотреть после получения из Госдумы", - сказал Косачев ТАСС в четверг.

Отвечая на вопрос, поддержат ли сенаторы документ, он ответил: "Уверен, что да".

Он добавил, что Совет Федерации может рассмотреть закон на пленарном заседании 26 июня. "Если Дума рассмотрит законопроект 18 июня, будем готовы рассмотреть его 26 числа", - сказал Косачев.

Президент России Владимир Путин 30 мая внес на рассмотрение Госдумы проект закона о приостановлении действия ДРСМД, сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В новость были внесены изменения (12:21 мск) — добавлена информация по тексту.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКосачев, Константин ИосифовичРоссияВыход США и России из ДРСМД
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