Косачев: проблемы в отношениях России и Украины нельзя переносить на бытовой уровень

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что критично относится к большому количеству ток-шоу на российском ТВ, где ежедневно обсуждаются проблемы Украины. Он назвал опасной тенденцию, когда существующие разногласия в российско-украинских отношениях распространяются на отношения между людьми.

"Я выскажу свою личную точку зрения: я очень критично отношусь к гигантскому количеству ток-шоу на российском телевидении, где эта антиукраинская тема возводится в абсолют, культивируется", - сказал Косачев в четверг в ходе совместного заседания комитета СФ с постоянной комиссией по внешним связям Национального собрания (парламента) Армении.

Он добавил, что в отношениях с Украиной есть проблемы, "но когда изо дня в день об этом идет речь, это все начинает распространяться на отношения между людьми". "Не между государствами, не между системами, не между концепциями, а между людьми. Я считаю это очень опасной тенденцией", - отметил сенатор.

Он выразил уверенность в том, что рано или поздно отношения с Украиной будут восстановлены. "И здесь очень важно, чтобы нам потом не пришлось переубеждать общества двух стран в том, что это необходимо делать", - подчеркнул Косачев.

Парламентарий привел в пример Грузию, с которой "на бытовом уровне симпатии друг к другу сохраняются в полном объеме", "несмотря на известные события в [двусторонних] отношениях и на отсутствие дипломатических отношений". "Самое большое число туристов, приезжающих в Грузию, - из России. Колоссальное количество людей едут туда, чувствуют себя там комфортно, никто там не задирается. Это здорово, что мы сумели не утратить эту часть, этот сегмент. С Украиной мы его утрачиваем, потому что там и на бытовом уровне уже взаимное неприятие друг друга", - сказал глава международного комитета СФ.