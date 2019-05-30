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Выход США и России из ДРСМД
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Госдума 18 июня планирует обсудить законопроект о приостановлении действия ДРСМД

Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке, уточнил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Госдума на заседании 18 июня может обсудить внесенный президентом РФ законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такое решение было принято в четверг на заседании Совета палаты, сообщил ТАСС полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх.

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"Видимо, да", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли документ рассмотрен 18 июня.

Через несколько минут эту информацию официально озвучил на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Советом Государственной думы принято решение направить законопроект в рассылку до 10 июня, профильный комитет - комитет по международным делам, два комитета определены соисполнителями по этому закону - комитет по обороне и комитет по безопасности и противодействию коррупции", - отметил он. "Мы предложили рассмотреть этот законопроект в приоритетном порядке в первый день работы Государственной думы [после двух региональных недель] 18 июня", - подтвердил он.

В новость были внесены изменения (12:23 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияМинх, Гарри ВладимировичВыход США и России из ДРСМД
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